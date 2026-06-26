শুক্রবার, ২৬শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১০ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গোরস্থান পাড়ায় ফ্ল্যাট সিলিং কাজের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গোরস্থান পাড়ায় ফ্ল্যাট সিলিং কাজের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৬, ২০২৬ ১১:০৮ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খানের সহযোগিতায় মেহেরপুর পৌরসভার গোরস্থান পাড়ায় ফ্ল্যাট সিলিং নির্মাণকাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. সোহেল রানা ডলার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. সোহেল রানা, পৌর অফিস সম্পাদক মো. আবুল কালাম আজাদ এবং গোরস্থান পাড়া ইউনিটের সভাপতি মো. আব্দুস সাত্তারসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা এলাকার উন্নয়নে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক...

মেহেরপুরে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক...

মেহেরপুরে বাংলাদেশ বুলেটিনের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাংনীর জুগিন্দা গ্রামে  পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধন 

মেহেরপুরে ক্যাডেট এএসআই (নিরস্ত্র) নিয়োগে পিইটির দ্বিতীয় দিনের...

চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ: সেমিফাইনালে বল্লভপুর হাসপাতাল...