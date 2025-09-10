মেহেরপুরে গোল্ডকাপ ফুটবলে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বুধবার দুটি খেলায় ১ নম্বর ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড জয়লাভ করেছে।
রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম খেলায় টাইব্রেকারে ১ নম্বর ওয়ার্ড ৩-০ গোলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের শাকিব, হাসান ও জসিম একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লিমন, আশিক ও সুমনের শট গোলরক্ষক সনিক রুখে দেন।
দিনের দ্বিতীয় খেলায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে ৬ নম্বর ওয়ার্ড ৪-২ গোলে ৭ নম্বর ওয়ার্ডকে হারায়। বিজয়ী দলের সাগর, নাঈম, শাওন ও তামিম গোল করেন, আর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হয়ে শামীম ও কানন একটি করে গোল করেন।