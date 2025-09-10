বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গোল্ডকাপ ফুটবলে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫ ৮:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বুধবার দুটি খেলায় ১ নম্বর ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড জয়লাভ করেছে।

রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম খেলায় টাইব্রেকারে ১ নম্বর ওয়ার্ড ৩-০ গোলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের শাকিব, হাসান ও জসিম একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লিমন, আশিক ও সুমনের শট গোলরক্ষক সনিক রুখে দেন।

দিনের দ্বিতীয় খেলায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে ৬ নম্বর ওয়ার্ড ৪-২ গোলে ৭ নম্বর ওয়ার্ডকে হারায়। বিজয়ী দলের সাগর, নাঈম, শাওন ও তামিম গোল করেন, আর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হয়ে শামীম ও কানন একটি করে গোল করেন।



