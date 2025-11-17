সোমবার, ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গ্রাম আদালতের অগ্রগতি পর্যালোচনায় অর্ধবার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৭, ২০২৫ ৮:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণে অর্ধবার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প—স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত এ সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতীম বসাক।

সভায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও গ্রাম আদালত কার্যক্রম-সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।




