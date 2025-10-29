বুধবার, ২৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৯, ২০২৫ ৬:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প”-এর আওতায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পার্থ প্রতিম শীল, এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, প্রবীণ সাংবাদিক তোজাম্মল আজম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজু মনির, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল হুদা, এবং পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন।

সভায় প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন গ্রাম আদালতের জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান।

বক্তারা বলেন, গ্রাম আদালত সক্রিয় ও কার্যকর হলে গ্রামীণ জনগণ স্থানীয় পর্যায়েই ন্যায়বিচার পাবে, যা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাবে এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা বৃদ্ধি করবে।




