বৃহস্পতিবার, ২৩শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত
কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৩, ২০২৬ ১:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবির শাকিলুজ্জামান, প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যাডমিন সাহাজুল ইসলাম এবং পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে নিষ্পত্তির বিষয়টি আরও জোরদার করতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়লো নকলের দৃশ্য, বহিষ্কার...

গাংনীতে নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি ও...

মেহেরপুর পৌরসভায় মশক নিধন অভিযান শুরু

গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বাড়াতে মেহেরপুরে সমন্বয় সভা...

র‍্যালি ও আলোচনা সভায় মেহেরপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের...