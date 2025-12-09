মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল।
কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।
এছাড়া গ্রাম আদালত প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামানসহ অন্যান্য বক্তারা তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করতে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালত বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর সমন্বিত কার্যক্রম জোরদারের বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।