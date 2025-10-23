মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কর্তৃক জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত “গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর অবির আনসারী, জয়া ধর মুমু এবং গ্রাম পুলিশ সদস্য জহুরুল ইসলাম ও মানসুরা আখতার প্রমুখ।