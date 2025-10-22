মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)-এর উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের “দায়িত্ব ও কর্তব্য” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রশিক্ষণে গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যাবলী, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পুলিশের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদের সভা ও স্থায়ী কমিটিতে গ্রাম পুলিশের অংশগ্রহণ, এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পুলিশের ভূমিকাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
এছাড়াও গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনায় গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, এবং নেজারত ডেপুটি কালেক্টর অবির আনসারী।