বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২২, ২০২৫ ৬:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)-এর উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের “দায়িত্ব ও কর্তব্য” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণে গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যাবলী, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পুলিশের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদের সভা ও স্থায়ী কমিটিতে গ্রাম পুলিশের অংশগ্রহণ, এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পুলিশের ভূমিকাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়াও গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনায় গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, এবং নেজারত ডেপুটি কালেক্টর অবির আনসারী।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশের বিজয়

মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় হামলা: পারভেজের ২ বছরের...

মেহেরপুরে ভিডিএবি’র পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বন্ধুর হাতে যুবক আলবাব খানের ওপর নৃশংস...

মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা...

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত ; ৩জন আহত