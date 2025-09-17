বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় চার বিদ্যালয়ের জয়
মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় চার বিদ্যালয়ের জয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৫ ৬:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির আয়োজনে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় চারটি বিদ্যালয় জয়লাভ করে।

দিনের প্রথম ম্যাচে বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। অপর ম্যাচে কাজী কুদরতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে সি এম সি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে হারায়। এছাড়া কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল ২-০ গোলে সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

দিনের শেষ খেলায় আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা সময়মতো মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ওয়াকওভার দেওয়া হয়।



