মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডিতে জাদুখালী ও সাহেবপুর মাঃ বিদ্যালয় জয়ী

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত কাবাডি খেলায় জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিজয়ী হয়।
দিনের প্রথম খেলায় জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৭-১৪ পয়েন্টে সুবিধপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।
অপর খেলায় কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সময়মতো মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ওয়াকওভার দেওয়া হয়।