বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডিতে জাদুখালী ও সাহেবপুর মাঃ বিদ্যালয় জয়ী
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডিতে জাদুখালী ও সাহেবপুর মাঃ বিদ্যালয় জয়ী

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৫ ৬:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত কাবাডি খেলায় জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও  সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিজয়ী হয়।

দিনের প্রথম খেলায় জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৭-১৪ পয়েন্টে সুবিধপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে।
অপর খেলায় কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সময়মতো মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ওয়াকওভার দেওয়া হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কৃতী কন্যা ফারাহ রাশেদ:...

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত আমঝুপি মাধ্যমিক...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় চার বিদ্যালয়ের জয়

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘প্রতি চিন্তা ২০২৫’...

মেহেরপুরে যুব ঋণের চেক বিতরণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে...

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে গুণী শিক্ষকদের নাম...