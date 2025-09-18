মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কাবাডিতে সাহেবপুর ও আমঝুপি মাঃ বিদ্যালয়ের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির আয়োজনে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডি খেলায় সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিজ নিজ খেলায় জয়লাভ করেছে।
বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত খেলায় সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২-১৪ পয়েন্টে কামদেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। একই মাঠে দিনের অপর খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৭-১৮ পয়েন্ট জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজে পরাজিত করে।