বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫
মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কাবাডিতে সাহেবপুর ও আমঝুপি মাঃ বিদ্যালয়ের জয়

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির আয়োজনে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডি খেলায় সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিজ নিজ খেলায় জয়লাভ করেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত খেলায় সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২-১৪ পয়েন্টে কামদেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। একই মাঠে দিনের অপর খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়  ২৭-১৮ পয়েন্ট জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজে পরাজিত করে।



