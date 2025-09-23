মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দাবা খেলা অনুষ্ঠিত

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ১:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছেলে এবং মেয়েরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমি সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, ক্রীড়া শিক্ষক ফারহা হোসেন লিটন, আব্দুল কুদ্দুস,সোহেল রানা, আব্দুর রশিদ, জাহাঙ্গীর আলম, মাসুদা খাতুন প্রমুখ ও উপস্থিত ছিলেন।



