মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাঁতার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার গোভীপুরের একটি পুকুরে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছেলে এবং মেয়েরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমি সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, ক্রীড়া শিক্ষক ফারহা হোসেন লিটন, আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ ও উপস্থিত ছিলেন।