বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ৮:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা পর্যায়ের ছেলে-মেয়েদের ফুটবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, সাঁতার ও দাবা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সুপার মাহাবুব-উল-আলম, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহারুল ইসলাম এবং কামদেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দীন, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলামসহ আরও অনেকে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের সাথে সুধী সমাবেশে মতবিনিময়

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের...

বুড়িপোতায় তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবল

মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে যাদুখালি স্কুল এন্ড...

মেহেরপুরে ফেনসিডিল মামলায় একজনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়