মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা দুই কৃষি কর্মকর্তাকে

সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ৯:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

দীর্ঘ ৩৭ বছরের চাকরিজীবন শেষে ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হলো মেহেরপুরের দুই কৃষি কর্মকর্তাকে। সোমবার বিকালে সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সোলায়মান হোসেন ও সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ওলিয়ার রহমানকে ঘোড়ার গাড়িতে সুসজ্জিত করে শহর প্রদক্ষিণ শেষে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে আয়োজিত বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সাইকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সোলায়মান হোসেন, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ওলিয়ার রহমান,উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আশরাফুল হক প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী কর্মকর্তাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান শেষে ঘোড়ার গাড়িতে শহর প্রদক্ষিণের এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন দেখে বিদায়ী দুই কর্মকর্তা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।


