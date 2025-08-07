মেহেরপুরে চায়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ড, ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৪০ হাজার টাকা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজ পাড়ায় একটি চায়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে কাথুলী সড়কে প্রাচীরসংলগ্ন রুস্তমের চায়ের দোকানে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গভীর রাতে হঠাৎ দোকান থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখা যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, দোকানের চুলা থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে দোকানটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ৪০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।