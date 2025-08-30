মেহেরপুরে চিকিৎসকের ৩০টি আমগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর শহরের ঝাউবাড়িয়া সড়ক এলাকায় এক চিকিৎসকের আমবাগান কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার পৌর কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ৯ শতক জমির ওপর রোপণ করা ৩০টি আমগাছ ও ৩টি কলাগাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চারজনকে আসামি করে থানায় মামলা হলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।
মামলার এজাহার ও বাদী সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ আগস্ট মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়ার আকবর হোসেনের ছেলে মিলন হোসেনের কাছ থেকে ডা. মো. মাহফুজ্জামান রতন ৯ শতক ৯ পয়েন্ট জমি এবং বাগানের ৩০টি আমগাছ ক্রয় করেন।
কিন্তু জমি বিক্রির পরদিন ২৮ আগস্ট বিক্রেতা মিলনের বাড়িতে গিয়ে স্থানীয় শামীম হোসেন, জহিরুল ইসলাম বাবু, ফজলুল হক ও তার ছেলে ডিটুসহ কয়েকজন তাকে হুমকি দিয়ে বলে, জমি ও গাছ কেন বিক্রি করা হয়েছে তার জবাব দিতে হবে। তারা জানিয়ে দেয়, গাছগুলো কেটে ফেলা হবে।
পরদিন সকালে মিলন হোসেন জানতে পারেন, রাতের মধ্যে আমগাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে জমির চারপাশে টাঙানো তারের বেড়া ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এতে কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন জমির বর্তমান মালিক ডা. মাহফুজ্জামান।
ডা. মাহফুজ্জামান রতন বলেন, “আমি কাগজপত্র দেখে জমি কিনেছি। জমি বিক্রেতা মিলনের সঙ্গে আসামিদের বিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু সেই বিরোধের জেরে আমার বাগান কেটে ফেলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।”
মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জি এম রানা বলেন, “ডা. মাহফুজ্জামানের জমিতে আম ও কলাগাছ কেটে ফেলার অভিযোগে চারজনকে আসামি করে মামলা (নং-৩১, তারিখ ২৯.০৮.২৫ ইং) দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত চলছে। আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত শেষে চার্জশিট আদালতে দেওয়া হবে।”
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি বিক্রেতা মিলন হোসেনের সঙ্গে আসামিদের পূর্ব থেকে জমি-সংক্রান্ত বিরোধ ছিল। সেই বিরোধের জের ধরেই গাছ কেটে ফেলার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।