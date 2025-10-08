মেহেরপুরে চুরির অপবাদে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রকে পিটিয়ে আহত, শিক্ষক পলাতক

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামে অবস্থিত ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসার এক ছাত্রকে চুরির অপবাদে বেদম মারধর করেছেন ওই মাদ্রাসার শিক্ষক। আহত ছাত্রের নাম জুবায়ের আহমেদ (১৩)। বর্তমানে সে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম জুনায়েদ আহমেদ, যিনি ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছেন।
আহত জুবায়ের ওই মাদ্রাসার হেফজ ও নাজেরা বিভাগে অধ্যয়নরত। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পারগোয়াল গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।
জুবায়েরের নানী ছিয়াতন নেছা জানান, “আমি গরিব মানুষ। আমার মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর নাতি জুবায়েরকে আমি লালন-পালন করছি। সাত বছর আগে ওকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলাম। এত বছর কোনো অভিযোগ পাইনি। মঙ্গলবার রাতে ফোনে জানতে পারি, হুজুর কবুতর চুরির অপবাদ দিয়ে ওকে বেধড়ক মেরেছে।”
তিনি আরও বলেন, “সকালে গিয়ে দেখি ওর পিঠে, পায়ে আর হাতে ফোলা দাগ। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করি।”
আহত জুবায়েরের মা রিমা খাতুন বলেন, “আমার ছেলে পড়তে গিয়েছিল, চুরি করতে না। ওর শরীরে যেভাবে বেত্রাঘাত করা হয়েছে তা একজন মায়ের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। আমি ছেলের নির্যাতনকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।”
মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বলেন, “ঘটনাটি আমরা শুনেছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
এদিকে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, “ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”