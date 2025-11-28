মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে আহত মোটরসাইকেল মেকানিক পিন্টু

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে পিন্টু (৫০) নামে এক ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। আহত পিন্টু ওই গ্রামের কাসেম আলীর ছেলে এবং পেশায় মোটরসাইকেল মেকানিক।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে করতে পিন্টু ছাদে যান। ছাদের সিঁড়ি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নিচে পড়ে যান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে পরিবার ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পিন্টু।