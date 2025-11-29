শনিবার, ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে মোটরসাইকেল মেকানিকের মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৯, ২০২৫ ৭:৫৯ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের মোটরসাইকেল মেকানিক পিন্টু (৫০) ছাদ থেকে পড়ে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। শনিবার ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে করতে তিনি বাড়ির ছাদে ওঠেন। এসময় হঠাৎই ছাদ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে তিনি মারা যান। মৃত পিন্টু স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।




