মেহেরপুরে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উদ্বোধন, শত শত ভক্তের অংশগ্রহণ

মেহেরপুর নিউজ:
হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর নায়েববাড়ি মন্দির কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রথযাত্রার উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, নায়েববাড়ি মন্দির কমিটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুকদেব পালসহ মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং শত শত ভক্ত-অনুরাগী।
উদ্বোধনের পর রথযাত্রাটি নায়েববাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে হালদারপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় ভক্তরা ভক্তিগীতি, প্রার্থনা ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে রথযাত্রায় অংশ নেন।
হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথ দেব, তাঁর ভ্রাতা বলরাম এবং বোন সুভদ্রাকে রথে করে গুণ্ডিচা মন্দির, যা ‘মাসির বাড়ি’ নামে পরিচিত, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রথযাত্রা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব হিসেবে প্রতি বছর উদযাপিত হয়।
পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দ্বারকার রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপ-গোপীদের পুনর্মিলনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই উৎসব ভক্তদের কাছে ভক্তি, মিলন ও সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।