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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনে রাস্তা কেটে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, স্বস্তি পেল ৪০ পরিবার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনে রাস্তা কেটে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, স্বস্তি পেল ৪০ পরিবার

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ১৪, ২০২৬ ১২:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর মণ্ডলপাড়ায় অতি বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পানিবন্দী প্রায় ৪০টি পরিবারের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখতে এবং জমে থাকা পানি দ্রুত নিষ্কাশনের লক্ষ্যে রাস্তা কেটে ড্রেনেজের ব্যবস্থা করা হয়। সোমবার সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে কাজের তদারকি করেন।

এ সময় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সাইদুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এলাকায় জমে থাকা পানি দ্রুত নেমে যেতে শুরু করেছে। এতে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা থেকে আশরাফপুর মণ্ডলপাড়ার প্রায় ৪০টি পরিবার স্বস্তি ফিরে পেয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।




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