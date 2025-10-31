শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জাকের পার্টির জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ৩১, ২০২৫ ৭:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাকের পার্টির উদ্যোগে জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে জাকের পার্টির চেয়ারম্যানের নির্দেশে দেশব্যাপী ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শহরের তাহের ক্লিনিক মোড়ে এ জনসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাকের পার্টির সভাপতি সাইদুল আলম শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জাকের পার্টির কৃষক ফ্রন্ট ঢাকা বিভাগের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন। জেলা জাকের পার্টির ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিবের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, জেলা ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি কামরুজ্জামান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সদর উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি গোলাম সারোয়ার, সাধারণ সম্পাদক নূর হোসেন, গাংনী উপজেলা সভাপতি নাসির উদ্দিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন এবং খাদেম বিশ্বওয়ালি মঞ্জিলের মাওলানা সাইফুল ইসলাম আল হেলালি।

সমাবেশ শেষে জাকের পার্টির কৃষক ফ্রন্ট ঢাকা বিভাগের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।




