মেহেরপুরে জাকের পার্টির কর্মী সম্মেলন ও মিশন জলসা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জাকের পার্টির উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন ও মিশন জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা জাকের পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সদর উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা সভাপতি সাইদুল আলম শাহীন, স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্টের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সদর উপজেলা সম্পাদক আনেয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এবং ছাত্র ফ্রন্টের সভানেত্রী নুর নাহার।
অনুষ্ঠানে বক্তারা দলের তৃণমূলকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে মিশন জলসা শেষে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।