মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম। জেলা মহিলা দলের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক রুপালি খাতুনের সঞ্চলনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি বেদানা আক্তার পলি, মহিলা দল নেত্রী ফিরোজা আক্তার পপি, ইউপি সদস্য সোনিয়া আক্তার সামেনা।

আলোচনা সভায় জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের বিভিন্ন ইউনিটে নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।



