মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“জনগণের সঙ্গে থাকুন, জনগণকে সঙ্গে রাখুন” — এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের পুলিশ লাইন এলাকায় এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সৈয়্যেদা সাইয়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিমা খাতুন, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক ফিরোজা আক্তার পপি, সদস্য তানিয়া আক্তার সামেনা ও রূপালী ইসলাম প্রমুখ।