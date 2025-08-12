মেহেরপুরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. হামিদুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজানামুল হক, সহকারী পরিচালক এস এম উবায়দুল বাশার, পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রশিদ, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনিরসহ অন্যান্যরা।