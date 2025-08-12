মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১২, ২০২৫ ১০:৫৩ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. হামিদুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজানামুল হক, সহকারী পরিচালক এস এম উবায়দুল বাশার, পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রশিদ, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনিরসহ অন্যান্যরা।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে...

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে মেহেরপুরে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের...

মেহেরপুরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে আলোচনা সভা...

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র‌্যালি...

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে যুবকের কারাদণ্ড