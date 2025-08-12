মেহেরপুরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে আলোচনা সভা ও শপথ অনুষ্ঠান

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়।
জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এস এম উবায়দুল বাশার।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজানামুল হক, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রশিদ, কেনিজি শারমিন, জন পি বিশ্বাস, নাসরিন আখতার ও শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
এর আগে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. হামিদুর রহমান।