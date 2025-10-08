বুধবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৮, ২০২৫ ১১:০১ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আলোচনা সভা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

“আমি কন্যা শিশুর স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” — এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষণার্থী কনিকা ইসলাম ও জেমি জান্নাত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক মীর দানিয়াল হোসেন রনি।

পরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।



