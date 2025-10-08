বুধবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ৮, ২০২৫ ৭:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা শিশু একাডেমির উদ্যোগে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মেহেরপুর জেলা শাখার মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আইয়ুব হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সরকারি পরিচালক সুরুজ্জামান।

“আমি কন্যা শিশুর স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি”— এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পিটিআই’র সহকারী সুপার ফরিদা ইয়াসমিন।

বক্তারা বলেন, “কন্যা শিশুর নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কন্যা শিশুর ক্ষমতায়নই জাতির অগ্রগতির ভিত্তি।”

আলোচনা সভা শেষে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।



