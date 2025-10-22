বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ২২, ২০২৫ ১:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তহিদুল কবিরের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

“মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমবে জীবন-সম্পদের ক্ষতি”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল,সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা.ইনজামামুল হক, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর আব্দুল হান্নান, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কার্ভাড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস এম আকিব, মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাক আহমেদ, রফিকুল আলম প্রমুখ।

এর আগে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে র‍্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী, মেহেরপুর মটরযান পরিদর্শক জিয়াউর রহমান, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমানসহ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।



