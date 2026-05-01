মেহেরপুরে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বক্তারা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর ও কাভার্ডভ্যান (দাহ্য পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস এম আকিব হোসেন, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম এবং রং শিল্পী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বাবু শেখসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। এ জন্য মালিক ও শ্রমিক—উভয় পক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।