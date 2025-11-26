বুধবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালেই জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, শেখ তৌহিদুল কবীর এবং সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নাজমুল হাসান শাওন।

“দেশীয় জাত আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি”—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খামারি ওয়াসকুরুনী।

পরে প্রধান ও বিশেষ অতিথিরা শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় তারা মেলায় প্রদর্শিত গরু, ছাগল, ভেড়াসহ বিভিন্ন পশুপাখির স্টল পরিদর্শন করেন।

এর আগে সকালেই জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের নেতৃত্বে র‍্যালিটি জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।




