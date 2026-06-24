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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৪, ২০২৬ ১১:১৯ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের উদ্যোগে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে সিভিল সার্জন অফিস মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ। পরিকল্পনা সভায় মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবদুর রাহীম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ মামুন এবং পুলিশ পরিদর্শক শাহাদাত হোসেন।

সভায় আগামী ২৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। এছাড়া শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল গ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।




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