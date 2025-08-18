মেহেরপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পোনা অবমুক্ত

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন চন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম। রোকনুজ্জামান তুষারের সঞ্চালনায় “অভয় আশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন চন্দ্র সরকার।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, জেলা মৎস্য প্রতিনিধি মাজেদ আলী, হারদি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলাম ও হ্যাচারি মালিক জাহিদ হাসান খান প্রমুখ।
পরে মৎস্য উৎপাদনে বিশেষ অবদানের জন্য সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেন, মুজিবনগরের ইসলাম শেখ এবং গাংনীর আব্দুর রহিমকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
এদিকে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে গড়পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম পোনা অবমুক্ত করেন। এ সময় সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলামসহ মৎস্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় মৎস্যজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।