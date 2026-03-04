বুধবার, ৪ঠা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৪, ২০২৬ ৮:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছে। বুধবার দুপুরে পরিচালিত এ অভিযানে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, কসমেটিকস এবং হোটেলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৪ অনুযায়ী অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের দায়ে মেসার্স আফিফ বাংলা ফুডকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহারের দায়ে একই আইনের ধারা ৪২ অনুযায়ী কাথুলী মোড়স্থ শোলমারী হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও ঔষধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে পূনর্বহালের নির্দেশ

জিয়ালা খাল পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল...

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাস্কেটবল কোর্টের ঢালাই কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখায় জরিমানা

মেহেরপুরে এমপিদের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত