শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জান্নাতি নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ, সম্মাননা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২৬ ২:০৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জান্নাতি নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ, রন্ধন শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের মল্লিকপাড়ায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জান্নাতুল ফেরদৌস পারুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এনডিসি (মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক)।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব শাহনাজ বেগম নীনা, উপ-পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এস এম নাজিবুল ইসলাম এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাত।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন।

বক্তারা নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




