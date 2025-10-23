মেহেরপুরে জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর-১ (সদর–মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।
বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর পৌর এলাকার প্রধান সড়ক ও বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন এবং পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, আল আমিন ইসলাম বকুল, আব্দুর সালাম প্রমুখ।