বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৩, ২০২৫ ৮:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর-১ (সদর–মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর পৌর এলাকার প্রধান সড়ক ও বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন এবং পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, আল আমিন ইসলাম বকুল, আব্দুর সালাম প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

আমঝুপিতে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ‘৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর উদ্বোধন

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান একাদশের দ্বিতীয়...

মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পিরোজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন

সন্তানরা লেখাপড়া করে আমাদের স্থানে বসুক” — জেলা...