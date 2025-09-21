মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বশিবাড়িয়া ও হাসানাবাদ গ্রামে পথচারী ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, বারাদি ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুল রাজ্জাক, ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি আনছার আলী ও সেক্রেটারি মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় নেতৃবৃন্দ আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানান।