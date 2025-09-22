মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী গ্রামে এ গণসংযোগে অংশ নেন।
গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় পথচারী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন, ২নং ওয়ার্ড সভাপতি তুজাম্মেল হক, সেক্রেটারি খাইরুল ইসলামসহ ইউনিয়ন জামায়াতের নেতৃবৃন্দ।