সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৫ ৭:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী গ্রামে এ গণসংযোগে অংশ নেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় পথচারী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন, ২নং ওয়ার্ড সভাপতি তুজাম্মেল হক, সেক্রেটারি খাইরুল ইসলামসহ ইউনিয়ন জামায়াতের নেতৃবৃন্দ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ...

গ্রীষ্মকালীন ছেলেদের হ্যান্ডবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়...

মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয়...

গ্রীষ্মকালীন ছেলেদের হ্যান্ডবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়...

গাংনীর সাহারবাটী গ্রামে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গাংনীতে শারদ বরণ অনুষ্ঠিত