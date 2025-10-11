শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগ

অক্টোবর ১১, ২০২৫ ৯:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর–মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।

শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের নুরপুর গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এবং পথচারী ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আবুল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, নুরপুর ওয়ার্ড সভাপতি কাওছার আলীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।



