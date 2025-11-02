মেহেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।
রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী এলাকায় গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি পথচারী ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ভোটারদের সমর্থন কামনা করেন।
গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামী’র সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আব্দুল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়ন আমির মহসিন আলী, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।