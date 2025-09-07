মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের কাঠালপোতা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন।
গণসংযোগকালে তিনি এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং সাধারণ পথচারীদের খোঁজখবর নেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, সদর উপজেলার শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, পিরোজপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, মাহাফুজুর রহমান দিপু প্রমুখ।