মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের নেতা মহসিন আলী, ওয়ার্ড সভাপতি সুলতান আলী, মাতুল ইসলাম প্রমুখ।