সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামের নেতা মহসিন আলী, ওয়ার্ড সভাপতি সুলতান আলী, মাতুল ইসলাম প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর ইউএনও’র বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে মন্দির পরিদর্শন

পিরোজপুরে ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ...

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা