মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে সমর্থন কামনা করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, সদর উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারি আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবুল জাফর সোহেল, ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুস সালাম এবং বুড়িপোতা ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি রবিউল ইসলাম প্রমুখ।