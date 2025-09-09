মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫ ৮:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে সমর্থন কামনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, সদর উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারি আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবুল জাফর সোহেল, ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুস সালাম এবং বুড়িপোতা ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি রবিউল ইসলাম প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ

মেহেরপুরে পিরোজপুর গোল্ড কাপ ফুটবলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের...

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে সাতক্ষীরা...

মেহেরপুরে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে তিন যানবাহনকে জরিমানা

প্রতারক চক্রের সদস্য শিল্পপতি হাবিবুর রহমান কারাগারে

গাংনীর সাহারবাটী বাজারে চুরি