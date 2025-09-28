মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামে এ গণসংযোগে অংশ নেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং সমর্থন চান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদারকি দায়িত্বপ্রাপ্ত মাওলানা জাবেরুল ইসলাম, ইউনিয়ন আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন, শুভরাজপুর ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা সোহেল রানা প্রমুখ।