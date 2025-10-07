মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।
মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আমির মাওলানা খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি মো. খাইরুল বাসার, সহকারী সেক্রেটারি মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি আমিনুল হক এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন আমির মাওলানা ফারুক হোসেন।