মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের গহরপুর গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আগাম নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চেয়ে সমর্থন আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব উল আলম, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, গহরপুর ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হালিমসহ পিরোজপুর ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



