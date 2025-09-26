মেহেরপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ

মেহেরপুর নিউজঃ
পিয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াত ইসলামী। শুক্রবার বিকেলে শহরের কলেজ মোড়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা জামায়াত ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা নায়েবে আমির মাহবুব-উল আলম, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জামায়াত নেতা রফিকুল ইসলাম ও জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ।
পরে মাওলানা তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে কলেজ সড়ক, হোটেল বাজার, বড়বাজার ঘুরে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। এর আগে দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন স্থানের খণ্ড খণ্ড মিছিল কলেজ মোড়ে এসে সমবেত হয়।