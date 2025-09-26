শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

পিয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াত ইসলামী। শুক্রবার বিকেলে শহরের কলেজ মোড়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জামায়াত ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা নায়েবে আমির মাহবুব-উল আলম, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জামায়াত নেতা রফিকুল ইসলাম ও জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ।

পরে মাওলানা তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল কলেজ মোড় থেকে শুরু হয়ে কলেজ সড়ক, হোটেল বাজার, বড়বাজার ঘুরে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। এর আগে দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন স্থানের খণ্ড খণ্ড মিছিল কলেজ মোড়ে এসে সমবেত হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে গাড়াবাড়িয়া...

মেহেরপুর বড়বাজার জামে মসজিদে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গাংনীতে র‌্যাবের অভিযানে অস্ত্রসহ ১ব্যক্তি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও...

মেহেরপুরে ভৈরব নদে ডুবে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত শ্রমিক তারিকের দাফন সম্পন্ন