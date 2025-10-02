মেহেরপুরে জামায়াতের সংসদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেন।
এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার, বকুল মাস্টার আব্দুর সালামসহ জেলা ও পৌর শাখার নেতৃবৃন্দ।